Благоустройство Калитниковского пруда завершили в столице

Благоустройство Калитниквского пруда, расположенного в Таганском районе, завершено. Пруд появился более 100 лет назад. Главной задачей было сохранить красоту этого исторического места.

В ходе реконструкции водоем был очищен от ила, заново сформировано дно и построен откосный берег. 23 августа начался заключительный этап – высадка водных растений. Вокруг пруда обустроили большую зону отдыха, установили детские и спортивные площадки, а также сделали амфитеатр с видом на воду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.