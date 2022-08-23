Новости последнего часа: городские службы столицы приступили к работе в усиленном режиме

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за экстремальной жары. Об этом рассказали власти города.

Два человека пострадали в массовой аварии на 83-м километре МКАД. Об этом сообщили в ГИБДД.

Засуха в Европе может оказаться самой сильной за 500 лет. Об этом заявила Еврокомиссия.