Метеоролог рассказал о ситуации со смогом в Москве

Погода в Москве 23 августа пошла вразрез с прогнозом синоптиков. Они обещали к утру пик смога, но в большинстве районов его не было. Зато пришла аномальная жара.

Метеоролог, кандидат географических наук, доцент МГУ имени М. В. Ломоносова Павел Константинов рассказал о ситуации со смогом в столице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.