Ситуация со смогом в столице может ухудшиться в ближайшие дни – синоптики

Запах гари в Москве продержится еще несколько дней. Об этом говорят синоптики. Смог дотянулся до столицы из-за пожаров в Рязанской области и других очагов.

Как сообщили специалисты, в ближайшие дни ситуация может ухудшиться. Все из-за жары и ветра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.