Парк с "сухим" фонтаном и арт-объектами могут открыть на севере Москвы до конца года

На улице Зорге сделают парк с "сухим" фонтаном и арт-объектами. Территория рядом с кварталом апартаментов станет новым городским общественным пространством. Об этом заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Парк будет открытым, там смогут отдыхать все желающие. Его площадь – около двух гектаров. Завершить проект планируют уже к концу года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.