Москва обеспечит правопорядок и безопасность на фестивале "Спасская башня". Столица встречает оркестры из разных стран, которые съезжаются для участия в мероприятии. 23 августа музыкальные коллективы прибыли из Тайланда, среди них – марширующий оркестр школы Бунваттана. Гости приземлились в Шереметьево.

В Москву уже прилетели участники из Индии. Также в столице ждут оркестры из Белоруссии, Египта и других стран. Первое выступление на Красной площади состоится 26 августа. Еще одну площадку фестиваля организовали на ВДНХ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.