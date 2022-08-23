Современный кластер зимних видов спорта откроется на Воробьевых горах

На Воробьевых горах откроется современный кластер зимних видов спорта. Еще в 1950-е годы там был знаменитый лыжный трамплин, но затем инфраструктура пришла в упадок. Несколько лет назад комплекс демонтировали.

Теперь он переживает второе рождение. Какой будет новый спортивный центр? И когда он заработает? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.