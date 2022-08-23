Синоптики заявили, что запах гари в столице продержится еще несколько дней

Запах гари в Москве продержится еще несколько дней. Об этом говорят синоптики. Смог дотянулся до столицы из-за пожаров в Рязанской области и других очагов.

В ближайшие дни ситуация может ухудшиться, говорят специалисты. Во всем виновата жара и ветер. Когда он сменит направление? И как идет борьба с пожарами? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.