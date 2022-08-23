Превышений по содержанию взвешенных частиц в воздухе столицы не зафиксировано

В столичном регионе действует самый высокий класс пожарной опасности. Ветер принес в столицу дым из Рязанской области.

В разных районах Москвы чувствовался запах гари. Но пока тревожных превышений по содержанию взвешенных частиц в воздухе не зафиксировано. Очевидцы поделились кадрами.

На смог и запах гари пожаловались жители Выхина утром 23 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.