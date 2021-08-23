Строительство СВХ планируют завершить к концу 2022 года

Специалисты планируют завершить строительство Северо-Восточной хорды к концу будущего года. Темпы строительства участка СВХ от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда планируется ускорить.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что хордовые магистрали, строительство которых продолжается в Москве, помогут снизить нагрузку на существующую транспортную сеть, перераспределив потоки движения. По словам мэра, большая часть новых хордовых магистралей располагается над землей и проходит по эстакадам и путепроводам.

Градоначальник также отметил, что три хорды и Южная рокада определят транспортный каркас столицы на годы вперед. Он выведет историю транспорта Москвы на новый уровень, сделав доступнее 73 района Москвы, включая десятки кварталов реновации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.