Строительство Северо-Восточной хорды планируют завершить к концу 2022 года. Магистраль запускают участками, работу над некоторыми из них собираются ускорить, например, над отрезком между Сигнальным и 3-м Нижнелихоборским проездами. Там весной запустят транспортную связку Северо-Восточной и Северо-Западной хорд.

Кроме того, на СВХ построят самую длинную эстакаду в Европе длиной 2,5 километра. Она появится на участке магистрали от МКАД до улицы Перовской. Все объекты строят так, чтобы не создавать заторов на улицах или на железной дороге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.