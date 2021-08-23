Управляющий проектом СВХ рассказал о строительстве магистралей

Транспортную связку Северо-Восточной и Северо-Западной хордовых магистралей планируется запустить весной следующего года. Управляющий проектом СВХ Валерий Фабер рассказал, что планируется построить порядка 31 километра дорог, 10 эстакады, 4 моста.

"Строительно-монтажные работы ведем практически без остановки движения поездов. В рамках плотно застроенных территорий максимально поставлена задача строителям, чтобы создавать минимальные затруднения на движущихся магистралях", – сказал Фабер.

Подробнее о том, какие участки Северо-Восточной хорды скоро откроют для движения и как изменится столичный трафик, – в эфире телеканала Москва 24.