В коммунальной службе района Люблино рассказали о благоустройстве детских площадок

В столице модернизируют детские площадки. Руководитель ГБУ "Жилищник" района Люблино Валентин Туркин рассказал о благоустройстве.

"С апреля месяца здесь производится благоустройство комплексное с заменой всего асфальто-бетонного покрытия, бортового камня, всех мафов на детских, спортивных площадках, площадках для выгула собак, все в комплексе", – сказал Туркин.

Он отметил, что все согласовывали с жителями, а также использовали опыт прошлых лет.

Подробнее о том, как москвичи оценивают новый стандарт и в каких еще районах идет благоустройство, – в эфире телеканала Москва 24.