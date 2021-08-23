Почти 5 км дорог построили в АДЦ "Коммунарка"

Почти пять километров новых дорог построили у Административно-делового центра (АДЦ) "Коммунарка", в том числе путепроводы над трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. И это только на первом этапе развития транспортной инфраструктуры, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

До конца следующего года проложить планируют более 13 километров дорог. Построят два очистных сооружения ливневого стока и внутриквартальные дороги. Также появятся мост через реку Сосенка и путепровод над Калужским шоссе. Они улучшат транспортную ситуацию в поселении Сосенское. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.