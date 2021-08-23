Новую эстакаду построят на Пятницком шоссе в Москве

В Москве на Пятницком шоссе появится новая эстакада. Она станет частью одноименного транспортно-пересадочного узла. Все изменения направлены на то, чтобы пассажирам было удобнее пересаживаться с одного вида транспорта на другой, рассказали в департаменте строительства города.

Перроны для пассажиров, разворотные площадки и парковка на 114 машино-мест, все это в проекте нового ТПУ. Территорию вокруг него благоустроят. Будет много зелени и мест для отдыха и ожидания транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.