Пешеходная зона появилась у станций метро "Динамо" и "Петровский парк"

У москвичей появилось новое комфортное общественное пространство. У станций метро "Динамо" и "Петровский парк" теперь есть ухоженная территория для прогулок. Благоустроили зону около вестибюлей, обновили лестничные марши. Воздушные кабельные линии убрали под землю. Обновили дорогу и тротуары.

На Московской аллее и площади у метро "Динамо" установили более 70 новых фонарей и уличных торшеров. Там появились удобные лавочки и информационные стелы, которые помогут сориентироваться. Для велосипедистов оборудовали семь велопарковок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.