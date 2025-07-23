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23 июля, 07:45

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В Басманном районе Москвы 23 июля пройдет экскурсия по усадьбам

В Басманном районе Москвы 23 июля пройдет экскурсия по усадьбам

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В рамках проекта "Лето в Москве" ежедневно проходят новые мероприятия. Жители и гости столицы 23 июля могут принять участие в экскурсии по усадьбам Басманного района, организованной при поддержке проекта "Брюсов календарь". Участников ждет городской квест с применением мультимедийных технологий.

Также продолжается акция "Московское чаепитие", в которой участвуют более 400 заведений столицы. Среди них гостиницы, рестораны, музейные и театральные буфеты, а также бизнес-залы аэропортов. Посетителям предлагают попробовать различные сорта чая, а также фирменную выпечку и десерты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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