Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 22:00

Город

Новости часа: форум-фестиваль "Москва 2030" пройдет с 1 по 8 августа

Новости часа: форум-фестиваль "Москва 2030" пройдет с 1 по 8 августа

Депутат МГД Медведев проконтролирует благоустройство во дворе на Ленинградском проспекте

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 июля

Новости часа: поступившие на службу в Москве контрактники получат выплату 1,9 млн рублей

Жираф Самсон из Московского зоопарка умер в возрасте 30 лет

Парки "Красная Пахра", "Сосны" и "Ручеек"обновят в ТиНАО

Массовое отключение электричества произошло в Москве и области

Новости часа: новый корпус "Романовской школы" в ЦАО готов более чем на 40%

Московский зоопарк сообщил о смерти жирафа Самсона

"Мой район. Новости": уникальную методику лечения позвоночника изобрели в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице с 1 по 8 августа пройдет форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Нашествия крылатых муравьев в Москве нет, это брачный период, который длится у них до поздней осени, рассказали в департаменте природопользования.

Более 15 тысяч москвичей принимают участие в ЗОЖ-марафоне "Дарите время семье". Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Читайте также
Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
городфестивалиживотныевидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика