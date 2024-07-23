Новости часа: форум-фестиваль "Москва 2030" пройдет с 1 по 8 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице с 1 по 8 августа пройдет форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Нашествия крылатых муравьев в Москве нет, это брачный период, который длится у них до поздней осени, рассказали в департаменте природопользования.

Более 15 тысяч москвичей принимают участие в ЗОЖ-марафоне "Дарите время семье". Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.