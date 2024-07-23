Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 23 июля.

Военнослужащие по контракту в Москве получат больше 5 миллионов рублей за первый год. Это общая сумма всех полагающихся контрактнику выплат с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки. Полную информацию можно получить в едином пункте отбора на военную службу по контракту на улице Яблочковой.

В среду, 24 июля, в Москве будет жарко. Днем на солнце воздух прогреется почти до 30 градусов, по ночам температура резко снизится, разница составит уже около 10 градусов.

Всю эту неделю москвичей ожидает комфортная, теплая и солнечная погода в пределах нормы. Без аномальных осадков и сильного ветра в отличии от южных регионов. В Адыгее, Краснодарском крае и на черноморском побережье в эти дни синоптики предупреждают о сильном шторме, возможно даже формирование смерчей.

