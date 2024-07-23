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Новости

23 июля, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 июля

Новости часа: поступившие на службу в Москве контрактники получат выплату 1,9 млн рублей

Жираф Самсон из Московского зоопарка умер в возрасте 30 лет

Парки "Красная Пахра", "Сосны" и "Ручеек"обновят в ТиНАО

Массовое отключение электричества произошло в Москве и области

Новости часа: новый корпус "Романовской школы" в ЦАО готов более чем на 40%

Московский зоопарк сообщил о смерти жирафа Самсона

"Мой район. Новости": уникальную методику лечения позвоночника изобрели в столице

"Сити": фестивали и концерты, которые стоит посетить в июле

Уролог Пушкарь рассказал, куда москвичи могут обратиться с урологическими проблемами

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 23 июля.

Военнослужащие по контракту в Москве получат больше 5 миллионов рублей за первый год. Это общая сумма всех полагающихся контрактнику выплат с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки. Полную информацию можно получить в едином пункте отбора на военную службу по контракту на улице Яблочковой.

В среду, 24 июля, в Москве будет жарко. Днем на солнце воздух прогреется почти до 30 градусов, по ночам температура резко снизится, разница составит уже около 10 градусов.

Всю эту неделю москвичей ожидает комфортная, теплая и солнечная погода в пределах нормы. Без аномальных осадков и сильного ветра в отличии от южных регионов. В Адыгее, Краснодарском крае и на черноморском побережье в эти дни синоптики предупреждают о сильном шторме, возможно даже формирование смерчей.

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