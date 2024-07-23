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23 июля, 08:30

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Дептранс напомнил о строительных работах на МКАД

Дептранс напомнил о строительных работах на МКАД

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Столичный Дептранс в ежедневной сводке напомнил о строительных работах на МКАД. Они продолжаются на 14-м километре, а также на участке с 29-го по 32-й километр автомагистрали.

Также в ведомстве напомнили, что пересадка со станции "Парк Культуры" Сокольнической линии на Кольцевую закрыта по будням в часы пик, а на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 до пятницы, 26 июля, изменено расписание поездов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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