В Москве начали благоустраивать территорию у станции БКЛ "Проспект Вернадского"

На юго-западе Москвы начали благоустраивать территорию у станции БКЛ "Проспект Вернадского". В зону благоустройства включены Проектируемый проезд № 6639 и улица Удальцова. Для безопасности пешеходов и водителей там выставили ограждения с сигнальными лампами и установили временные дорожные знаки. Строителям предстоит расширить тротуары и заменить дорожное покрытие. Также рядом со станцией появятся новые парковочные карманы и 16 современных остановочных павильонов.

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