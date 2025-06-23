23 июня, 13:30Город
Свыше 120 проектов сняли в кинопарке "Москино" с момента его открытия
Более 120 проектов сняли в кинопарке "Москино" за время его работы. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.
В настоящее время российским и зарубежным авторам доступны 24 натурные площадки и 4 павильона для съемок, которые располагаются на 180 гектарах. Самыми востребованными локациями стали "Центр Москвы", "Витебский Вокзал" и "Аэропорт Юрово".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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