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23 июня, 13:30

Город

Свыше 120 проектов сняли в кинопарке "Москино" с момента его открытия

Свыше 120 проектов сняли в кинопарке "Москино" с момента его открытия

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Более 120 проектов сняли в кинопарке "Москино" за время его работы. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

В настоящее время российским и зарубежным авторам доступны 24 натурные площадки и 4 павильона для съемок, которые располагаются на 180 гектарах. Самыми востребованными локациями стали "Центр Москвы", "Витебский Вокзал" и "Аэропорт Юрово".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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