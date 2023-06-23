Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

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Новости часа: до 8 баллов обещают вечером 23 июня на дорогах в центре Москвы

Новости часа: до 8 баллов обещают вечером 23 июня на дорогах в центре Москвы

Движение автомобилей на столичных дорогах оценили в 5 баллов

Новости часа: Собянин сообщил о масштабном благоустройстве пустующих территории

Столичные пожарные спасли обнаруженных у подразделения подброшенных котят

В ЦОДД заявили, что час пик 23 июня в столице начнется раньше из-за непогоды

Москвичам рассказали, куда следует сообщать о скоплениях воды в городе

Собянин рассказал о новых парках и скверах на месте бывших заброшенных территорий

Собянин: Москву уже невозможно представить себе без Большого кольца метро

В Троицке обновят семь улиц и изменят схему движения

Новости часа: Собянин сообщил о скором завершении строительства еще одного участка МСД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До 8 баллов обещают вечером 23 июня на дорогах в центре Москвы из-за сильного дождя. Это данные ЦОДД.

Более 120 указателей к речным причалам установили в Московском метро. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Серия летних спортивных мероприятий для жителей старшего возраста стартует в Москве. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

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