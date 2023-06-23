Новости часа: до 8 баллов обещают вечером 23 июня на дорогах в центре Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До 8 баллов обещают вечером 23 июня на дорогах в центре Москвы из-за сильного дождя. Это данные ЦОДД.

Более 120 указателей к речным причалам установили в Московском метро. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Серия летних спортивных мероприятий для жителей старшего возраста стартует в Москве. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.