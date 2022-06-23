На МКАД изменят клеверные развязки. После окончания работ их пропускная способность должна увеличиться на 30%.

Проблемных участков в Москве осталось немного. На пересечении с Осташковским шоссе первую очередь реконструированного путепровода уже открыли, он улучшит транспортную ситуацию для 1,5 миллиона жителей столицы и Московской области. В районе Липецкой улицы все готово на четверть.

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