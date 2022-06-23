Новости последнего часа: 50 брендов представили свои коллекции на Московской неделе моды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 50 брендов представили свои коллекции на маркете Московской недели моды. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

"Рив Гош" изучит возможность продажи косметики, ввезенной по параллельному импорту, заявили в компании.

Миллионы британцев перешли на работу из дома из-за забастовки железнодорожников, сообщили в СМИ.