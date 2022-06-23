Андрей Бочкарев: Международный центр самбо и центр бокса в "Лужниках" готов на 99%

Международный центр самбо и центр бокса готовят к открытию. Об этом сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Андерей Бочкарев.

Оба спортивных объекта располагаются на территории "Лужников". Здания объединяет один фасад. Однако потоки посетителей не будут пересекаться, центры будут работать независимо друг от друга. У каждого предусмотрена отдельная подземная парковка. В данный момент завершаются работы по чистовой отделке зданий.

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