Загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

Столичный трафик оценивается в 5 баллов. Об этом сообщили в ЦОДД. На Волгоградском проспекте наблюдаются небольшие затруднения. Там потоки машин формируются только на светофорах.

А на Люблинской улице движение спокойное и никаких затруднений для автомобилистов нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.