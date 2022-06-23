Плотный поток сформировался на шоссе Энтузиастов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. На Рижской эстакаде ТТК в данный момент свободное движение. Машины проезжают по этому участку без затруднений.

Плотный поток движется на шоссе Энтузиастов. Автомобилисты вынуждены сбрасывать скорость. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.