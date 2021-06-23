Заведения общественного питания Москвы с 28 июня станут "свободными от ковида"

Москвичи бронируют столики в ресторанах до конца недели. Уже с 28 июня заглянуть на кофе или полноценный ужин смогут только обладатели QR-кодов. Их оформят привитым, обладателям антител от болезни за последние полгода и тем, кто предоставит отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

Пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС. Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом. Бумажные справки приниматься не будут. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.