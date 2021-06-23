Акция "Лучи Победы" прошла в Москве

Акцию к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны организовали в Парке Победы и у Московского государственного университета. В небо направили лучи более 550 световых и зенитных прожекторов. А сами здания МГУ и музея Победы подсветили архитектурно-художественной подсветкой.

Как пояснил председатель Совета региональной общественной организации Ветеранов войны Василий Кротов, такие акции важны, в первую очередь, для молодого поколения.

Акцию памяти провели в пяти регионах России. "Лучи Победы" зажглись в знаковых местах Великой Отечественной войны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.