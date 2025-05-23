Последние новинки для интерьера представили в "Манеже" на Московской неделе дизайна

Последние новинки для интерьера представили в "Манеже" в рамках Московской недели дизайна. В выставке участвуют производители мебели и товаров для дома, поставщики отделочных материалов и дизайнеры интерьеров. Всего – более 1 тысячи участников, 600 из них – московские бренды.

По словам организаторов, за годы проведения, выставка стала одним из важнейших инструментов поддержки столичного бизнеса.

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