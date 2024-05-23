Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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23 мая, 17:45

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Пруд с пляжной зоной обустроят в Парке Горького

Пруд с пляжной зоной обустроят в Парке Горького

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В Парке Горького начались работы по обустройству пляжа. Болото, которое было на месте Пионерского пруда предварительно осушили, а дно очистили от ила и мусора. Ожидается, что в середине лета в водоеме уже можно будет купаться. Для этого его оборудуют системой водоотбора с фильтрацией.

В данный момент строители возводят каркас настила, на котором в будущем расположат шезлонги, лежаки и навесы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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