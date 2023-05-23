Глава столичного департамента культурного наследия рассказал о раскопках в 2023 году

23 мая в МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция руководителя департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова, посвященная началу археологического сезона 2023 года.

Какие из ранее найденных предметов столичные археологи отреставрировали к началу нового сезона? На каких площадках археологи будут работать в текущем году? Об этом и многом другом рассказывал Алексей Емельянов.