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Новости

Новости

23 мая, 18:02

M24.RU

Глава столичного департамента культурного наследия рассказал о раскопках в 2023 году

Глава столичного департамента культурного наследия рассказал о раскопках в 2023 году

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23 мая в МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция руководителя департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова, посвященная началу археологического сезона 2023 года.

Какие из ранее найденных предметов столичные археологи отреставрировали к началу нового сезона? На каких площадках археологи будут работать в текущем году? Об этом и многом другом рассказывал Алексей Емельянов.
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