Число участников фестиваля "Московская студенческая весна" превысило 3 тыс человек

Более 3 тысяч студентов из 80 вузов приняли участие в восьмом фестивале "Московская студенческая весна". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, 350 тысяч зрителей очно и онлайн смогли увидеть выступления участников. Конкурс проводился по 10 направлениям: хореографии, вокалу, театральному искусству и другим.

Восемь коллективов и исполнителей получили Гран-при фестиваля. Самым творческим вузом признан Российский университет транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.