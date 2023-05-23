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Число участников фестиваля "Московская студенческая весна" превысило 3 тыс человек

Число участников фестиваля "Московская студенческая весна" превысило 3 тыс человек

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Более 3 тысяч студентов из 80 вузов приняли участие в восьмом фестивале "Московская студенческая весна". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, 350 тысяч зрителей очно и онлайн смогли увидеть выступления участников. Конкурс проводился по 10 направлениям: хореографии, вокалу, театральному искусству и другим.

Восемь коллективов и исполнителей получили Гран-при фестиваля. Самым творческим вузом признан Российский университет транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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