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Новости

11:30

Политика

Новости часа: в Москве началось благоустройство около станции МЦД-4 Поклонная

Новости часа: в Москве началось благоустройство около станции МЦД-4 Поклонная

Реставрацию усадьбы "Покровское-Стрешнево" завершат до конца года

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 100 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Клубничные киоски открылись в столице

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве началось благоустройство около станции МЦД-4 Поклонная. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Желтый уровень опасности из-за тумана будет действовать в столице вечером 23 мая. Это данные Гидрометцентра.

Страны ЕС выставили Брюсселю счет на 10 миллиардов евро для компенсации поставок оружия Киеву. Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

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