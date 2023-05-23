Новости часа: в Москве началось благоустройство около станции МЦД-4 Поклонная

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве началось благоустройство около станции МЦД-4 Поклонная. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Желтый уровень опасности из-за тумана будет действовать в столице вечером 23 мая. Это данные Гидрометцентра.

Страны ЕС выставили Брюсселю счет на 10 миллиардов евро для компенсации поставок оружия Киеву. Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.