Москва не будет сокращать финансирование программы реновации – Бочкарев

Сокращать финансирование программы реновации не будут. Она полностью обеспечена. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в Москве не сокращают темпы строительства, а наращивают их. Он также добавил, что принимаются определенные меры, чтобы как можно быстрее вводить объекты в строй. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.