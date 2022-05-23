Центр самбо и бокса в "Лужниках" будет подготовлен к сдаче в эксплуатацию летом – Бочкарев

Центр самбо и бокса в "Лужниках" подготовят к сдаче уже летом. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он рассказал, какие еще спортивные объекты привели в порядок. Кроме того, Бочкарев сообщил, что будет со строительством в спортивной сфере в будущем.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.