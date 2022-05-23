Более 35 новых социальных объектов будет построено в Москве к 2023 году – Бочкарев

Более 35 новых социальных объектов будет построено в столице к 2023 году. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, финансированием для строительства обеспечено большое число объектов культурного назначения, спорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.