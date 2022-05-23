Капремонт двух подземных пешеходных переходов начался на Севастопольском проспекте

На Севастопольском проспекте начался капремонт двух подземных пешеходных переходов. Об этом сообщили в мэрии столицы.

Большую часть препаратов для полного обеспечения нацкалендаря прививок уже закупили на 2022 год, заявил Минздрав.

Потепление придет в Москву на этой неделе. Самым холодным днем станет вторник, 24 мая. Синоптики обещали 10 градусов тепла.