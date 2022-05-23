Реконструкцию развязки МКАД с Осташковским шоссе завершат до конца года – Бочкарев

Реконструкцию развязки МКАД с Осташковским шоссе завершат до конца года. Возможно, успеют закончить и работы на съезде к Липецкой улице. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что на МКАД было реконструировано 18 крупных развязок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.