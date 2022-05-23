Первая в 2022 году церемония развода караулов в Кремле пройдет 28 мая

Первая в 2022 году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка состоится 28 мая. Об этом сообщили в ФСО.

Мероприятие проходит на Соборной площади Кремля с мая по сентябрь. Его традиционно проводят каждую субботу в полдень.

В 2020 году развода караулов не было из-за пандемии. Этот сезон станет 18-м по счету. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.