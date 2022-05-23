Объем производства стройматериалов в Москве вырос на 60% в первом квартале 2022 года

Почти на 60% выросло производство стройматериалов в Москве в первом квартале 2022 года. Данные привели в мэрии. Их сравнивали с аналогичным периодом 2021 года.

За три месяца московские компании поставили заказчикам продукцию более чем на 35 миллиардов рублей. Если смотреть на статистику, объем производства и поставок постоянно увеличивается. С 2020 года – минимум на 12% ежегодно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.