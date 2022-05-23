Комплексное благоустройство в Москве ведется почти на 3 тыс объектов – Бирюков

Благоустройство в Москве сейчас ведут на трех тысячах объектов. Все в соответствии с графиком. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

43 тысячи человек приводят город в порядок. Среди основных объектов – улицы и переулки в центре города. Работы проводят в районах Арбат, Хамовники, Тверской, Басманный. Также в списке Волоколамское шоссе, стадион "Авангард" и благоустройство у станций БКЛ и МЦД.

Параллельно к сезону готовят и дворы, природные заповедники и парки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.