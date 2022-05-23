Строительная отрасль Москвы обеспечена отечественными материалами на 90–95% – Бочкарев

Строительная отрасль Москвы на 90–95% обеспечена материалам российского производства. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он рассказал, какие проекты у города в данный момент в приоритете. Кроме того, Бочкарев объяснил, как история с санкциями повлияла на развитие строительной отрасли.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.