Специалист ЦОДД заявил, что столичный трафик составляет 4 балла

Главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов расскзал, что движение в городе оценивается в 4 балла. Общая длина заторов в городе составляет 153 километра.

Сложно проехать в сторону ТТК по Варшавскому шоссе от Нахимовского проспекта. Там перед пересечением Новоданиловского проезда произошло столкновение двух легковых автомобилей. Длина затора – три километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.