В Москве расширили функционал электронной медкарты ребенка

В Москве данные о здоровье новорожденных теперь доступны и врачам, и родителям в электронной медкарте ребенка. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В карте есть выписной эпикриз из роддома, данные из обменной карты, протоколы осмотров на дому и другие данные. Это позволяет сделать медицинскую помощь более своевременной и эффективной.

Как пояснила заммэра, все это стало возможным после того, как все перинатальные центры и роддома подключили к ЕМИАС. А всех патронажных медсестер из столичных поликлиник обеспечили цифровыми планшетами.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.