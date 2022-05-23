Плотный поток сформировался на ТТК

Главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов сообщил, что движение в городе рабочее, дорожный трафик оценивается в 5 баллов. Общая протяженность заторов – 207 километров.

На севере столицы затруднено движение в сторону ТТК по Ленинградскому шоссе из-за ДТП, которое произошло на одноименном проспекте. В самом начале Ленинградского проспекта средний ряд занимают два легковых автомобиля. Начало затора наблюдается от Фестивальной улицы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.