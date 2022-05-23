Сотрудник ЦОДД сообщил, что столичный трафик составляет 5 баллов

Главный специалист ЦОДД Степан Кузнецов сообщил, что движение в столице оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 241 километр.

Потолкаетесь на внутренней стороне МКАД от 26-го до 37-го километра из-за столкновения автомобиля с мотоциклом. ДТП уже перемещено в безопасное место для дальнейшего оформления, но затор еще сохраняется.

Дмитровское шоссе показывает низкие скорости в сторону центра, здесь придется снизить скорость от съезда с Валаамской улицы до развязки с улицей Руставели. Все из-за того, что сразу после съезда с улицы Руставели на Дмитровское шоссе в направлении центра произошло столкновение двух автомобилей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.