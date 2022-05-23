Парк "Зарядье" начали украшать к лету сезонными растениями

Парк "Зарядье" украшают к лету сезонными растениями. В парк привозят ящики с горшками, в которых уже проросли цветы.

В "Зарядье" четыре вида ландшафта, более тысячи деревьев, шесть тысяч кустарников и сотни тысяч многолетних цветов. Растения подбирали специалисты главного Ботанического сада МГУ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.