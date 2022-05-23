Столичный трафик оценили в 1 балл

Главный специалист ЦОДД Степан Кузнецов рассказал, что в настоящий момент столичный трафик оценивается в 1 балл.

Произошло ДТП двух автомобилей на Нижегородской эстакаде в направлении Волгоградского проспекта на ТТК. Затор там достиг 1,5 километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.